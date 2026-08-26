Steven Madden Aktie
WKN: 898166 / ISIN: US5562691080
|Lohnender Steven Madden-Einstieg?
|
26.08.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steven Madden von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Steven Madden-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 40,25 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,484 Steven Madden-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 45,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,04 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13,04 Prozent angewachsen.
Am Markt war Steven Madden jüngst 3,35 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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