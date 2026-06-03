Steven Madden Aktie

Steven Madden für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 898166 / ISIN: US5562691080

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Steven Madden-Anlage 03.06.2026 16:04:19

NASDAQ Composite Index-Titel Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steven Madden von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Steven Madden eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Steven Madden-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Steven Madden-Anteile bei 41,51 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Steven Madden-Aktie investiert, befänden sich nun 2,409 Steven Madden-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.06.2026 auf 44,27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 106,65 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 6,65 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Steven Madden eine Marktkapitalisierung von 3,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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