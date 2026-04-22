Steven Madden Aktie
WKN: 898166 / ISIN: US5562691080
|Profitables Steven Madden-Investment?
|
22.04.2026 16:04:33
NASDAQ Composite Index-Titel Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steven Madden von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Steven Madden-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 20,51 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Steven Madden-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,876 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 192,10 USD, da sich der Wert einer Steven Madden-Aktie am 21.04.2026 auf 39,40 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 92,10 Prozent vermehrt.
Steven Madden war somit zuletzt am Markt 2,89 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Steven Madden Ltd.
Analysen zu Steven Madden Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Steven Madden Ltd.
|32,00
|-1,05%