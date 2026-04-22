NASDAQ Composite Index-Titel Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steven Madden von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Steven Madden-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Steven Madden-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 20,51 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Steven Madden-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,876 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 192,10 USD, da sich der Wert einer Steven Madden-Aktie am 21.04.2026 auf 39,40 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 92,10 Prozent vermehrt.

Steven Madden war somit zuletzt am Markt 2,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at