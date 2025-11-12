NASDAQ Composite Index-Titel Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Steven Madden-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Steven Madden eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Steven Madden-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 33,00 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 303,030 Steven Madden-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Steven Madden-Papiers auf 38,87 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 778,79 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 17,79 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Steven Madden belief sich zuletzt auf 2,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

