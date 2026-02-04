Steven Madden Aktie
WKN: 898166 / ISIN: US5562691080
|Hochrechnung
|
04.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Titel Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Steven Madden-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 04.02.2023 wurden Steven Madden-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Steven Madden-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 37,08 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 26,969 Steven Madden-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.02.2026 gerechnet (42,22 USD), wäre die Investition nun 1 138,62 USD wert. Damit wäre die Investition 13,86 Prozent mehr wert.
Steven Madden markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Steven Madden Ltd.
Analysen zu Steven Madden Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Steven Madden Ltd.
|29,40
|0,68%
