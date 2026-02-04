Steven Madden Aktie

Steven Madden

WKN: 898166 / ISIN: US5562691080

Hochrechnung 04.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Titel Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Steven Madden-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Steven Madden-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 04.02.2023 wurden Steven Madden-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Steven Madden-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 37,08 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 26,969 Steven Madden-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.02.2026 gerechnet (42,22 USD), wäre die Investition nun 1 138,62 USD wert. Damit wäre die Investition 13,86 Prozent mehr wert.

Steven Madden markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

