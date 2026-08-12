Steven Madden Aktie
WKN: 898166 / ISIN: US5562691080
|Lohnende Steven Madden-Investition?
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12.08.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Titel Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Steven Madden-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Steven Madden-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Steven Madden-Aktie bei 26,10 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Steven Madden-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 38,314 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 850,19 USD, da sich der Wert eines Steven Madden-Papiers am 11.08.2026 auf 48,29 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 85,02 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Steven Madden belief sich zuletzt auf 3,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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