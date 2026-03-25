NASDAQ Composite Index-Titel Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Steven Madden-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Steven Madden-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Steven Madden-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 27,26 USD. Bei einem Steven Madden-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 366,838 Steven Madden-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 278,06 USD, da sich der Wert einer Steven Madden-Aktie am 24.03.2026 auf 33,47 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 12 278,06 USD, was einer positiven Performance von 22,78 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Steven Madden belief sich zuletzt auf 2,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at