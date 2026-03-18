NASDAQ Composite Index-Titel Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Steven Madden von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Steven Madden-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 18.03.2016 wurde die Steven Madden-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 25,08 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 39,872 Steven Madden-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 33,04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 317,38 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 31,74 Prozent erhöht.

Am Markt war Steven Madden jüngst 2,41 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at