NASDAQ Composite Index-Titel Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Steven Madden von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Steven Madden-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Steven Madden-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 30,87 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,239 Steven Madden-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.06.2026 gerechnet (42,30 USD), wäre die Investition nun 137,03 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,03 Prozent angezogen.

Der Steven Madden-Wert an der Börse wurde auf 3,12 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at