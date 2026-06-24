Steven Madden Aktie
WKN: 898166 / ISIN: US5562691080
|Lukrative Steven Madden-Investition?
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24.06.2026 16:05:05
NASDAQ Composite Index-Titel Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Steven Madden von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Steven Madden-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 30,87 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,239 Steven Madden-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.06.2026 gerechnet (42,30 USD), wäre die Investition nun 137,03 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,03 Prozent angezogen.
Der Steven Madden-Wert an der Börse wurde auf 3,12 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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