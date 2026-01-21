NASDAQ Composite Index-Titel Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Steven Madden-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Steven Madden-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Steven Madden-Anteile bei 19,98 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 500,501 Steven Madden-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 22 297,30 USD, da sich der Wert eines Steven Madden-Papiers am 20.01.2026 auf 44,55 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 122,97 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Steven Madden eine Marktkapitalisierung von 3,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at