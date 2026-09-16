NASDAQ Composite Index-Titel Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Steven Madden-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Steven Madden-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Steven Madden-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 31,80 USD. Bei einem Steven Madden-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,145 Steven Madden-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 40,46 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127,23 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,23 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Steven Madden belief sich zuletzt auf 3,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at