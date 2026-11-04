Steven Madden Aktie

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WKN: 898166 / ISIN: US5562691080

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Lukrative Steven Madden-Investition? 04.11.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Titel Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Steven Madden-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Steven Madden gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Steven Madden-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 32,84 USD. Bei einem Steven Madden-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30,451 Steven Madden-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 03.11.2026 1 340,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44,03 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 34,07 Prozent.

Steven Madden erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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