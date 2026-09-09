Steven Madden Aktie
WKN: 898166 / ISIN: US5562691080
|Frühes Investment
|
09.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Steven Madden-Aktie: So viel hätte eine Investition in Steven Madden von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Steven Madden-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 30,28 USD wert. Bei einem Steven Madden-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 330,251 Steven Madden-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 08.09.2026 auf 43,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 253,63 USD wert. Das entspricht einem Plus von 42,54 Prozent.
Der Steven Madden-Wert an der Börse wurde auf 3,20 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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