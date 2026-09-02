NASDAQ Composite Index-Titel Steven Madden-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Steven Madden-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Steven Madden-Aktie Anlegern gebracht.

Am 02.09.2016 wurde das Steven Madden-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 23,23 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 43,054 Steven Madden-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Steven Madden-Aktie auf 41,44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 784,16 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 78,42 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Steven Madden eine Marktkapitalisierung von 3,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at