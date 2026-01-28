NASDAQ Composite Index-Titel Steven Madden-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Steven Madden-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Steven Madden-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Steven Madden-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Steven Madden-Aktie betrug an diesem Tag 41,51 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,409 Steven Madden-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 105,97 USD, da sich der Wert eines Steven Madden-Anteils am 27.01.2026 auf 43,99 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,97 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Steven Madden eine Börsenbewertung in Höhe von 3,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at