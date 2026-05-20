NASDAQ Composite Index-Titel Steven Madden-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Steven Madden von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Steven Madden-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Steven Madden-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Steven Madden-Anteile an diesem Tag 26,49 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Steven Madden-Aktie investiert hat, hat nun 37,750 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 38,23 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 443,19 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +44,32 Prozent.

Steven Madden war somit zuletzt am Markt 2,83 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at