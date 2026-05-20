Steven Madden Aktie
WKN: 898166 / ISIN: US5562691080
|Frühes Investment
|
20.05.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Titel Steven Madden-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Steven Madden von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Steven Madden-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Steven Madden-Anteile an diesem Tag 26,49 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Steven Madden-Aktie investiert hat, hat nun 37,750 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 38,23 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 443,19 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +44,32 Prozent.
Steven Madden war somit zuletzt am Markt 2,83 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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