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Steven Madden Aktie

Steven Madden für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 898166 / ISIN: US5562691080

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Steven Madden-Anlage unter der Lupe 08.04.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Titel Steven Madden-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Steven Madden von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Steven Madden-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Steven Madden-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 37,88 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 26,399 Steven Madden-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 07.04.2026 auf 35,13 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 927,40 USD wert. Das entspricht einem Minus von 7,26 Prozent.

Steven Madden markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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