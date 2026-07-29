Steven Madden Aktie
WKN: 898166 / ISIN: US5562691080
|Profitabler Steven Madden-Einstieg?
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29.07.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel Steven Madden-Aktie: So viel wäre eine Steven Madden-Kapitalanlage von vor 5 Jahren heute wert
Vor 5 Jahren wurde die Steven Madden-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Steven Madden-Anteile an diesem Tag bei 43,89 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Steven Madden-Aktie investiert hat, hat nun 227,842 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Steven Madden-Papiers auf 44,06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 038,73 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +0,39 Prozent.
Steven Madden wurde am Markt mit 3,18 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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