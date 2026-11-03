Strategy Aktie

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WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

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Langfristige Anlage 03.11.2026 16:03:57

NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 18,90 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investiert hat, hat nun 529,213 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 130,76 USD gerechnet, wäre die Investition nun 69 199,83 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 592,00 Prozent gesteigert.

Am Markt war Strategy (ex MicroStrategy) jüngst 55,06 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Strategy (ex MicroStrategy) 126,88 4,67% Strategy (ex MicroStrategy)

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