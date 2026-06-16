NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Strategy (ex MicroStrategy)-Papiers betrug an diesem Tag 18,47 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,414 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.06.2026 gerechnet (131,14 USD), wäre die Investition nun 709,94 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 709,94 USD, was einer positiven Performance von 609,94 Prozent entspricht.

Strategy (ex MicroStrategy) war somit zuletzt am Markt 43,47 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at