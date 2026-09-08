Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|Hochrechnung
|
08.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie an diesem Tag bei 17,27 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,792 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Strategy (ex MicroStrategy)-Papiere wären am 04.09.2026 827,11 USD wert, da der Schlussstand 142,80 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 727,11 Prozent erhöht.
Strategy (ex MicroStrategy) war somit zuletzt am Markt 54,86 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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