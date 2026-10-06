Strategy Aktie

Strategy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

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Strategy (ex MicroStrategy)-Investition im Blick 06.10.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Strategy (ex MicroStrategy)-Investment gewesen.

Am 06.10.2016 wurde das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier an diesem Tag bei 17,28 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 57,880 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (164,43 USD), wäre die Investition nun 9 517,28 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 851,73 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Strategy (ex MicroStrategy) bezifferte sich zuletzt auf 63,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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