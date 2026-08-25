Strategy Aktie

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WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

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Lukrative Strategy (ex MicroStrategy)-Anlage? 25.08.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier an diesem Tag bei 33,61 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 29,757 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.08.2026 3 649,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 122,63 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 264,92 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Strategy (ex MicroStrategy) eine Marktkapitalisierung von 45,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Strategy (ex MicroStrategy) 110,44 3,80% Strategy (ex MicroStrategy)

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