NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie gebracht.

Am 05.05.2023 wurde das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 32,67 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,061 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 183,80 USD gerechnet, wäre die Investition nun 562,56 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 462,56 Prozent.

Zuletzt verbuchte Strategy (ex MicroStrategy) einen Börsenwert von 61,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at