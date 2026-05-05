Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|Strategy (ex MicroStrategy)-Investition im Blick
|
05.05.2026 16:04:07
NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 05.05.2023 wurde das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 32,67 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,061 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 183,80 USD gerechnet, wäre die Investition nun 562,56 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 462,56 Prozent.
Zuletzt verbuchte Strategy (ex MicroStrategy) einen Börsenwert von 61,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
05.05.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.05.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
05.05.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
05.05.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
05.05.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.05.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
04.05.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite gibt zum Ende des Montagshandels nach (finanzen.at)
|
04.05.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite schwächer (finanzen.at)