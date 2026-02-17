NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 94,18 USD. Bei einem Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,618 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 421,53 USD, da sich der Wert eines Strategy (ex MicroStrategy)-Papiers am 13.02.2026 auf 133,88 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 42,15 Prozent gesteigert.

Strategy (ex MicroStrategy) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 38,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at