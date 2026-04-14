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Strategy Aktie

Strategy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

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Rentabler Strategy (ex MicroStrategy)-Einstieg? 14.04.2026 16:03:52

NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 73,55 USD wert. Bei einem Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,360 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 179,96 USD, da sich der Wert eines Strategy (ex MicroStrategy)-Anteils am 13.04.2026 auf 132,36 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 79,96 Prozent erhöht.

Am Markt war Strategy (ex MicroStrategy) jüngst 44,60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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