NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Strategy (ex MicroStrategy) von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 21.07.2025 wurde die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier an diesem Tag bei 426,28 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 23,459 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Strategy (ex MicroStrategy)-Papiers auf 97,82 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 294,74 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 77,05 Prozent verringert.

Strategy (ex MicroStrategy) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 33,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at