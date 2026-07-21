Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|Performance unter der Lupe
|
21.07.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Strategy (ex MicroStrategy) von vor einem Jahr gekostet
Am 21.07.2025 wurde die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier an diesem Tag bei 426,28 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 23,459 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Strategy (ex MicroStrategy)-Papiers auf 97,82 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 294,74 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 77,05 Prozent verringert.
Strategy (ex MicroStrategy) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 33,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
21.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Strategy (ex MicroStrategy) von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
20.07.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
20.07.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20.07.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Strategy (ex MicroStrategy) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.07.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
14.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
10.07.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)