NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 18,22 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 54,882 Strategy (ex MicroStrategy)-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.07.2026 gerechnet (92,10 USD), wäre die Investition nun 5 054,61 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 405,46 Prozent gesteigert.

Alle Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 33,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at