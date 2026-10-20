Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|Strategy (ex MicroStrategy)-Anlage im Blick
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20.10.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurden Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 34,80 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,873 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 390,82 USD, da sich der Wert eines Strategy (ex MicroStrategy)-Papiers am 19.10.2026 auf 136,02 USD belief. Mit einer Performance von +290,82 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Strategy (ex MicroStrategy) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 57,78 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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