Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|Frühe Investition
|
01.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 70,25 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Strategy (ex MicroStrategy)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 142,349 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 31.08.2026 18 923,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 132,94 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 89,24 Prozent.
Strategy (ex MicroStrategy) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 48,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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