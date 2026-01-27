Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|Rentable Strategy (ex MicroStrategy)-Anlage?
|
27.01.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 14,24 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 70,230 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.01.2026 auf 160,58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 277,48 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 1 027,75 Prozent.
Alle Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 47,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
27.01.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.01.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
27.01.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ Composite nachmittags steigen (finanzen.at)
|
27.01.26