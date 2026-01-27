NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 14,24 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 70,230 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.01.2026 auf 160,58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 277,48 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 1 027,75 Prozent.

Alle Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 47,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at