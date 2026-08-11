Strategy Aktie

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WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

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Profitabler Strategy (ex MicroStrategy)-Einstieg? 11.08.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Strategy (ex MicroStrategy) gewesen.

Das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier an diesem Tag bei 16,61 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 601,938 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 58 586,65 USD, da sich der Wert eines Strategy (ex MicroStrategy)-Papiers am 10.08.2026 auf 97,33 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 485,87 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Strategy (ex MicroStrategy) zuletzt 38,45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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