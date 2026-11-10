NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile an diesem Tag bei 238,88 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,419 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Strategy (ex MicroStrategy)-Papiers auf 125,59 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 52,57 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -47,43 Prozent.

Der Marktwert von Strategy (ex MicroStrategy) betrug jüngst 54,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at