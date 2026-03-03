NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 250,92 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,399 Anteilen. Die gehaltenen Strategy (ex MicroStrategy)-Papiere wären am 02.03.2026 54,86 USD wert, da der Schlussstand 137,65 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 45,14 Prozent verringert.

Insgesamt war Strategy (ex MicroStrategy) zuletzt 45,67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at