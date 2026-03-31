Strategy Aktie

Strategy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

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Strategy (ex MicroStrategy)-Investition 31.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Strategy (ex MicroStrategy) von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile bei 288,27 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,469 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 421,27 USD, da sich der Wert eines Strategy (ex MicroStrategy)-Papiers am 30.03.2026 auf 121,44 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 57,87 Prozent verkleinert.

Strategy (ex MicroStrategy) wurde am Markt mit 43,79 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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