Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|Langfristige Performance
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23.06.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor einem Jahr angefallen
Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 367,18 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investierten, hätten nun 2,723 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 22.06.2026 298,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 109,46 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 298,11 USD entspricht einer negativen Performance von 70,19 Prozent.
Jüngst verzeichnete Strategy (ex MicroStrategy) eine Marktkapitalisierung von 39,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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