NASDAQ Composite Index-Titel SurModics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SurModics von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in SurModics gewesen.

Am 13.11.2022 wurden SurModics-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 33,49 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,986 SurModics-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2025 auf 41,35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 123,47 USD wert. Mit einer Performance von +23,47 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

SurModics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 585,90 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at