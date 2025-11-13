SurModics Aktie
WKN: 914178 / ISIN: US8688731004
|Frühes Investment
|
13.11.2025 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel SurModics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SurModics von vor 3 Jahren eingefahren
Am 13.11.2022 wurden SurModics-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 33,49 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,986 SurModics-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2025 auf 41,35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 123,47 USD wert. Mit einer Performance von +23,47 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
SurModics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 585,90 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SurModics Inc.mehr Nachrichten
|
13.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel SurModics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SurModics von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
11.11.25
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
11.11.25
|NASDAQ-Handel So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
|
11.11.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite schwächelt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
11.11.25