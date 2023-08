NASDAQ Composite Index-Titel SurModics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen SurModics-Investment verdient

Vor Jahren in SurModics eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit SurModics-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das SurModics-Papier bei 22,03 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 45,393 SurModics-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 627,33 USD, da sich der Wert eines SurModics-Anteils am 09.08.2023 auf 35,85 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 62,73 Prozent.

Zuletzt verbuchte SurModics einen Börsenwert von 497,81 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at