NASDAQ Composite Index-Titel Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Synaptics abgeworfen

Am 12.07.2013 wurde die Synaptics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 41,54 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 24,073 Synaptics-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 11.07.2023 2 145,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 89,13 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 114,56 Prozent.

Der Synaptics-Wert an der Börse wurde auf 3,51 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at