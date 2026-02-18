Synaptics Aktie
WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090
|Profitable Synaptics-Anlage?
|
18.02.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Titel Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synaptics von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 18.02.2016 wurde die Synaptics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Synaptics-Aktie an diesem Tag 78,09 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 128,057 Synaptics-Aktien im Depot. Die gehaltenen Synaptics-Anteile wären am 17.02.2026 10 936,10 USD wert, da der Schlussstand 85,40 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 9,36 Prozent.
Der Börsenwert von Synaptics belief sich jüngst auf 3,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Synaptics Inc.
|68,70
|-4,29%
