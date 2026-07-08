Synaptics Aktie
WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090
|Hochrechnung
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08.07.2026 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Titel Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synaptics von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Synaptics-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 49,39 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Synaptics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 20,247 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 416,89 USD, da sich der Wert eines Synaptics-Papiers am 07.07.2026 auf 119,37 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 141,69 Prozent gesteigert.
Synaptics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,85 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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