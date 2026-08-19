Synaptics Aktie
WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090
|Synaptics-Investment im Blick
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19.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synaptics von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 19.08.2023 wurde das Synaptics-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 88,23 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 11,334 Synaptics-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 104,83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 188,14 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 18,81 Prozent gleich.
Synaptics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,35 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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