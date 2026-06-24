Synaptics Aktie
WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090
|Lukrative Synaptics-Investition?
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24.06.2026 16:05:05
NASDAQ Composite Index-Titel Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synaptics von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Synaptics-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 81,16 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 123,213 Synaptics-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 23.06.2026 auf 134,41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 561,11 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 65,61 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Synaptics belief sich jüngst auf 5,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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