Synaptics Aktie
WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090
|Synaptics-Investmentbeispiel
|
09.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synaptics von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Synaptics-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 69,92 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Synaptics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,302 Anteilen. Die gehaltenen Synaptics-Aktien wären am 08.09.2026 1 354,69 USD wert, da der Schlussstand 94,72 USD betrug. Damit wäre die Investition um 35,47 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für Synaptics eine Börsenbewertung in Höhe von 3,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Synaptics Inc.
Analysen zu Synaptics Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Synaptics Inc.
|80,00
|-1,23%