NASDAQ Composite Index-Titel Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synaptics von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Synaptics-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Synaptics-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 69,92 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Synaptics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,302 Anteilen. Die gehaltenen Synaptics-Aktien wären am 08.09.2026 1 354,69 USD wert, da der Schlussstand 94,72 USD betrug. Damit wäre die Investition um 35,47 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Synaptics eine Börsenbewertung in Höhe von 3,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at