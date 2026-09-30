Synaptics Aktie
WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090
|Lohnendes Synaptics-Investment?
|
30.09.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Titel Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Synaptics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die Synaptics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Synaptics-Aktie bei 58,58 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Synaptics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 17,071 Synaptics-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 720,55 USD, da sich der Wert eines Synaptics-Papiers am 29.09.2026 auf 100,79 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 72,06 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Synaptics belief sich zuletzt auf 3,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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