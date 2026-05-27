Synaptics Aktie

Synaptics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090

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Frühe Investition 27.05.2026 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Titel Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Synaptics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Synaptics-Aktien verdienen können.

Die Synaptics-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 85,69 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Synaptics-Aktie investierten, hätten nun 11,670 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 722,14 USD, da sich der Wert einer Synaptics-Aktie am 26.05.2026 auf 147,57 USD belief. Damit wäre die Investition 72,21 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Synaptics eine Marktkapitalisierung von 5,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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