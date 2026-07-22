NASDAQ Composite Index-Titel Synaptics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Synaptics von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Synaptics-Investment verdienen können.

Die Synaptics-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 87,95 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,137 Synaptics-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 21.07.2026 135,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 119,32 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 35,67 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Synaptics eine Börsenbewertung in Höhe von 4,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at