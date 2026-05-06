NASDAQ Composite Index-Titel Synaptics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Synaptics von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Synaptics-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Synaptics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Synaptics-Papiers betrug an diesem Tag 133,30 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Synaptics-Aktie investiert, befänden sich nun 7,502 Synaptics-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.05.2026 auf 104,29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 782,37 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 21,76 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Synaptics bezifferte sich zuletzt auf 3,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at