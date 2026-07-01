Synaptics Aktie
WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090
|Rentables Synaptics-Investment?
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01.07.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel Synaptics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Synaptics von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Synaptics-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 153,64 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,651 Synaptics-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.06.2026 auf 124,23 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80,86 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -19,14 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Synaptics belief sich zuletzt auf 4,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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