NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Synopsys-Investment eingefahren

Bei einem frühen Synopsys-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Synopsys-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Synopsys-Aktie bei 306,41 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Synopsys-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,326 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 143,17 USD, da sich der Wert einer Synopsys-Aktie am 11.07.2023 auf 438,70 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 43,17 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Synopsys bezifferte sich zuletzt auf 68,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at